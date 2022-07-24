Удар рф по порту Одессы: в ООН опровергли комментарий "источника" для The New York Times
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В ООН опровергли комментарий неназванного источника для газеты The New York Times о ракетном ударе рф по порту Одессы. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.
Ранее
Газета The New York Times писала, что, по словам одного из высших должностных лиц ООН, россия своим ракетным ударом по порту Одессы "технически не нарушила" подписанные в Стамбуле договоренности по разблокировки морского экспорта зерна из Украины.
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"Мягко говоря нас такая позиция удивила. Во-первых, она диссонирует с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, который безоговорочно осудил обстрел Одесского порта. Во-вторых, единодушным было и международное сообщество, которое четко указало на нарушение россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых", – сообщил Николенко.
Он добавил, что МИД сразу обратились к руководству ООН за разъяснениями. Сегодня получили заверения, что неофициальный комментарий неназванного источника для The New York Times не отражает позицию ООН. Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации.