Удар по готелю в Краматорську: кількість постраждалих зросла до 8
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу готелю в Краматорську 24 серпня постраждало 8 осіб, серед яких 5 журналістів Reuters. Також під завалами знайдено тіло загиблого британського журналіста.
Внаслідок обстрілу військами рф готелю у Краматорську, який відбувся ввечері 24 серпня, кількість постраждалих збільшилась до восьми осіб. Про це заявили у Донецькій обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
Серед восьми постраждалих внаслідок удару по Краматорську – п’ятеро журналістів Reuters 38, 40, 41, 46 та 58 років.
Крім того, дістали поранення різного ступеня тяжкості 60-річний співробітник готелю, а також 32 та 34-річні містянки, які на момент ворожої атаки перебували у своїх оселях.
У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, перелом, різані рани, множинні забої, акубаротравми, черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
Доповнення
Також вчора, 25 серпня, рятувальники змогли деблокувати з-під завалів зруйнованої будівлі готелю тіло громадянина Великої Британії, який загинув під час ракетної атаки з боку ЗС РФ.
У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст - голова Донецької ОВА25.08.24, 20:33 • 30866 переглядiв