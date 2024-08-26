Удар по гостинице в Краматорске: количество пострадавших возросло до 8

В результате обстрела войсками РФ гостиницы в Краматорске, который состоялся вечером 24 августа, количество пострадавших увеличилось до восьми человек. Об этом заявили в Донецкой областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

Среди восьми пострадавших в результате удара по Краматорску - пятеро журналистов Reuters 38, 40, 41, 46 и 58 лет.

Кроме того, получили ранения различной степени тяжести 60-летний сотрудник отеля, а также 32 и 34-летние горожанки, которые на момент вражеской атаки находились в своих домах.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, перелом, резаные раны, множественные ушибы, акубаротравмы, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Дополнение

Также вчера, 25 августа, спасатели смогли деблокировать из-под завалов разрушенного здания отеля тело гражданина Великобритании, который погиб во время ракетной атаки со стороны ВС РФ.

У результаті удару рф по Краматорську загинув 40-річний британський журналіст - голова Донецької ОВА