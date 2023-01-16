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Удар по Дніпру: що таке ракета Х-22 та чому наша ППО не могла її збити - розповів військовий експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Балістичну ракету Х-22 наразі можуть збивати комплекси Patriot та SAMP-T, яких поки що немає на озброєнні в Україні. Від запуску до атаки проходить декілька хвилин, і наразі в наших Сил оборони немає навіть засобів, щоб вчасно засікти пуск. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

Удар по Дніпру: що таке ракета Х-22 та чому наша ППО не могла її збити - розповів військовий експерт

Цитата

«Х-22 – це стара радянська розробка, яка призначена перш за все для знищення американських авіаносців з бомбардувальників Ту-22М3. Вона досить потужна, бойова частина складає 950 кг. Але зараз росіяни її використовують для ударів по наземних цілях. Проблем у цих ракет дві. По-перше, стара радянська навігаційна система, на останньому етапі польоту ракета наводиться на найбільшу ціль. Там закладені маршрути, і далі йде головка самонаведення, яка активізується на авіаносець. І використовувати її проти авіаносця добре. Але, використовуючи по наземних цілях, ракета може самостійно захоплювати ціль, яку головка самонаведення вирішить, що вона найбільша. По-друге, це ракета з рідким паливом. Тобто, якщо твердопаливні ракети можна тримати на бойовому чергуванні скільки завгодно, то ці ракети потрібно заправляти вже перед самим запуском. Крім того, воно токсичне, тому більшість країн відмовилися від них. Наприклад, у нас відмовилися від використання ракет “Ельбрус”, тому що тримати це паливо досить проблематично», – розповів Жирохов.

Експерт додав, що такі ракети були і в Україні станом на 1991 рік. Потім їх передали росії в обмін на погашення заборгованості за газ. Тепер ці ракети рф використовує для атаки на нашу цивільну інфраструктуру. Засобів збити Х-22 в України поки немає на озброєнні.

«Є система протиповітряної оборони і є система протиракетної оборони. Але після розпаду Радянського Союзу нам не дісталися ракети, які здатні збивати аеробалістичні цілі, наприклад, ці ракети. Їх можуть збивати тільки Patriot і італійські комплекти SAMP-T, які теж нам обіцяють, але в нас їх ще немає», – зазначив експерт.

Від моменту запуску ракети Х-22 до удару проходить декілька хвилин. Тому перехопити чи навіть просто засікти їх в українських Сил оборони наразі нічим. Те саме стосується і сигналів повітряної тривоги. При запуску ракети вона частіше за все не спрацьовує.

«Вони на те і розраховані, що через дуже короткий підльотний час нанесення удару несподіване. Саме тому американці і розгортають протиракетну оборону у Східній Європі останні 10-15 років – ті ж Patriot в Польщі, Румунії, Угорщині – щоб сформувати такий собі “пояс” для захисту від даних ракет», – розповів Жирохов.

Щодо допомоги з Patriot Україні, то наразі нам можуть надати лише дві батареї, які містять 16 пускових установок.

«Це дуже складна система, і їх дуже небагато в світі. А послаблювати власну ППО за рахунок України вони поки що не готові. Дві батареї фактично прикриють, наприклад, Львів і Київ. Крім того, росіяни будуть намагатися їх знищити. Тому ці Patriot потрібно буде прикривати іншими комплексами. Тобто, це не панацея. Звісно, вони нам дуже допоможуть, і нам вкрай важливо їх отримати. Але буде досить проблематично їх використовувати», – зазначив експерт.

Нагадаємо

Внаслідок ворожого ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 40 людей загинули, з них 3 дітей. Це підтвердили і в ДСНС.

Повітряні Сили ЗС України повідомили, що із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС рф по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня, влучила в багатоповерхівку у місті Дніпро.

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