Удар по Днепру: что являет собой ракета Х-22 и почему наша ПВО не могла ее сбить - рассказал военный эксперт

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«Х-22 – это старая советская разработка, которая предназначена прежде всего для уничтожения американских авианосцев с бомбардировщиков Ту-22М3. Она достаточно мощная, боевая часть составляет 950 кг. Но сейчас россияне ее используют для ударов по наземным целям. Проблем у этих ракет две. Во-первых, старая советская навигационная система, на последнем этапе полета ракета наводится на самую большую цель. Там заложены маршруты, и дальше идет головка самонаведения, которая активизируется на авианосец. И использовать ее против авианосца хорошо. Но, используя по наземным целям, ракета может самостоятельно захватывать цель, которую головка самонаведения решит, что она самая большая. Во-вторых, это ракета с жидким топливом. То есть, если твердотопливные ракеты можно держать на боевом дежурстве сколько угодно, то эти ракеты нужно заправлять уже перед самым запуском. Кроме того, оно токсично, поэтому большинство стран отказались от них. Например, у нас отказались от использования ракет “Эльбрус”, потому что держать это топливо достаточно проблематично», – рассказал Жирохов.

Эксперт добавил, что такие ракеты были и в Украине по состоянию на 1991 год. Потом их передали россии в обмен на погашение задолженности за газ. Теперь эти ракеты рф использует для атаки на нашу гражданскую инфраструктуру. Средств сбить Х-22 у Украины пока нет на вооружении.

«Есть система противовоздушной обороны и есть система противоракетной обороны. Но после распада Советского Союза нам не достались ракеты, которые способны сбивать аэробаллистические цели, например, эти ракеты. Их могут сбивать только Patriot и итальянские комплекты SAMP-T, которые тоже нам обещают, но у нас их еще нет», – отметил эксперт.

От момента запуска ракеты Х-22 до удара проходит несколько минут. Поэтому перехватить или даже просто засечь их у украинских Сил обороны пока нечем. То же касается и сигналов воздушной тревоги. При запуске ракеты она чаще всего не срабатывает.

«Они на то и рассчитаны, что из-за очень короткого подлетного времени нанесение удара неожиданно. Именно поэтому американцы и разворачивают противоракетную оборону в Восточной Европе последние 10-15 лет – те же Patriot в Польше, Румынии, Венгрии – чтобы сформировать некий “пояс” для защиты от данных ракет», – рассказал Жирохов.

Что касается помощи с Patriot Украине, то пока нам могут предоставить только две батареи, которые содержат 16 пусковых установок.

«Это очень сложная система, и их очень немного в мире. А ослаблять собственную ПВО за счет Украины они пока не готовы. Две батареи фактически прикроют, например, Львов и Киев. Кроме того, россияне будут пытаться их уничтожить. Поэтому эти Patriot нужно будет прикрывать другими комплексами. То есть, это не панацея. Конечно, они нам очень помогут, и нам крайне важно их получить. Но будет достаточно проблематично их использовать», – отметил эксперт.

Напомним

Вследствие вражеского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января 40 человек погибли, из них 3 детей. Это подтвердили и в ГСЧС.

Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС рф по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря. Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 час. 30 мин. 14 января, попала в многоэтажку в городе Днепр.