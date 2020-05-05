Участь вітчизняних політиків у заходах до "Дня перемоги" у Росії не підтримує 61% українців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Більше половини громадян не підтримують ідею участі українських політиків у заходах з нагоди "Дня перемоги" у Москві. Такими є результати дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає УНН.
Так, 61% українців не підтримують ідею участі українських політиків у заходах з нагоди "Дня перемоги" у Москві, підтримують – 21%, ще 18% не визначилися.
Найменше таку ідею підтримують на Заході та в Центрі – 12% та 18% відповідно. На Сході та Півдні по 29% прихильників такого теоретичного візиту, але все ж більшість у цих регіонах (близько 50%) проти такої ідеї.
Дослідження проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.
Нагадаємо, раніше у РФ заявили, що ніхто із закордонних гостей не висловив наміру відмовитися від приїзду у Москву на "парад перемоги", коли буде призначено нову дату.