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Участь вітчизняних політиків у заходах до "Дня перемоги" у Росії не підтримує 61% українців

Київ • УНН

 • 11843 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Більше половини громадян не підтримують ідею участі українських політиків у заходах з нагоди "Дня перемоги" у Москві. Такими є результати дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає УНН.

Участь вітчизняних політиків у заходах до "Дня перемоги" у Росії не підтримує 61% українців

Так, 61% українців не підтримують ідею участі українських політиків у заходах з нагоди "Дня перемоги" у Москві, підтримують – 21%, ще 18% не визначилися.

Найменше таку ідею підтримують на Заході та в Центрі – 12% та 18% відповідно. На Сході та Півдні по 29% прихильників такого теоретичного візиту, але все ж більшість у цих регіонах (близько 50%) проти такої ідеї.

Дослідження проведене з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, раніше у РФ заявили, що ніхто із закордонних гостей не висловив наміру відмовитися від приїзду у Москву на "парад перемоги", коли буде призначено нову дату.

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