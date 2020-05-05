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Участие отечественных политиков в мероприятиях ко "Дню победы" в России не поддерживает 61% украинцев

Киев • УНН

 • 11843 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Более половины граждан не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю "Дня победы" в Москве. Таковы результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

Участие отечественных политиков в мероприятиях ко "Дню победы" в России не поддерживает 61% украинцев

Так, 61% украинцев не поддерживают идею участия украинских политиков в мероприятиях по случаю "Дня победы" в Москве, поддерживают - 21%, еще 18% не определились.

Меньше такую идею поддерживают на Западе и в Центре - 12% и 18% соответственно. На Востоке и Юге по 29% сторонников такого теоретического визита, но все же большинство в этих регионах (около 50%) против такой идеи.

Исследование проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, ранее в РФ заявили, что никто из иностранных гостей не высказал намерения отказаться от приезда в Москву на "парад победы", когда будет назначена новая дата.

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