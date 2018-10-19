Учасників захоплення житла вдови Вороненкова опитали правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Поліція опитала 9 осіб, які брали участь у спробі захоплення квартири у Києві вдови вбитого екс-депутата державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова Марії Максакової. Про це УНН повідомили у прокуратурі Києва.
"Всіх дев‘ятьох осіб було доставлено до Шевченківського районного управління поліції, опитано, встановлено анкетні дані і відпущено. Подальшу оцінку їхніх дій надасть слідство", - сказали у прокуратурі.
Співрозмовник агентства також зазначив, що самої Максакової під час інциденту у помешканні не було, але наразі доступ до квартири для неї відновлено. При цьому у прокуратурі зауважили, що вказане помешкання вже певний час є предметом судового спору, і для унеможливлення проведення з ним будь-яких дій на нього рішенням суду накладено арешт.
Нагадаємо, 18 жовтня група невідомих чоловіків, зламавши двері, проникла у квартиру на бульварі Тараса Шевченка у Києві, де проживає вдова екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова.