Невідомі зламали двері і захопили квартиру вдови Вороненкова

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Група невідомих чоловіків, зламавши двері, напередодні проникла у квартиру на бульварі Тараса Шевченка у Києві, де проживає вдова екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова. За фактом захоплення житла Максакової розпочато кримінальне провадження, дев’ятьох осіб, які брали участь у протиправних діях, доставили до відділку поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури столиці.