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Невідомі зламали двері і захопили квартиру вдови Вороненкова

Невідомі зламали двері і захопили квартиру вдови Вороненкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Група невідомих чоловіків, зламавши двері, напередодні проникла у квартиру на бульварі Тараса Шевченка у Києві, де проживає вдова екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова. За фактом захоплення житла Максакової розпочато кримінальне провадження, дев’ятьох осіб, які брали участь у протиправних діях, доставили до відділку поліції. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури столиці.

"У четвер, 18 жовтня 2018 року, група невідомих чоловіків, зламавши двері, проникла у квартиру на бульварі Т. Шевченка у Києві, де проживає вдова екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова", - повідомили у прокуратурі.

Вказано, що у цей час в приміщенні знаходилися син Максакової та няня.

"Невідомі, які поводилися агресивно, змінили на дверях замки та вимагали звільнити приміщення. Отримавши повідомлення про захоплення житла, правоохоронці виїхали на місце події. У подальшому дев’ятьох осіб, які брали участь у протиправних діях, доставили до Шевченківського управління поліції", - зазначили у прокуратурі.

Наразі, як зазначається, за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за статтею 356 КК України (Самоправство).

Проведення досудового розслідування доручено Шевченківському управлінню поліції. Хід слідства прокуратурою взято на контроль.

Раніше вдова Вороненкова заявила, що ФСБ готує замах на неї у відповідь на вбивство Захарченка.

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