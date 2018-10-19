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Неизвестные взломали двери и захватили квартиру вдовы Вороненкова

Неизвестные взломали двери и захватили квартиру вдовы Вороненкова

Киев  •  УНН

 • 19265 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Группа неизвестных мужчин, взломав дверь, накануне проникла в квартиру на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, где проживает вдова экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова. По факту захвата жилья Максаковой начато уголовное производство, девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в отделение полиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

"В четверг, 18 октября 2018 года, группа неизвестных мужчин, взломав двери, проникла в квартиру на бульваре Т. Шевченко в Киеве, где проживает вдова экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова", - сообщили в прокуратуре.

Указано, что в это время в помещении находились сын Максаковой и няня.

"Неизвестные, которые вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение. Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковский управления полиции", - отметили в прокуратуре.

Сейчас, как отмечается, по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 УК Украины (Самоуправство).

Проведение досудебного расследования поручено Шевченковскому управлению полиции. Ход следствия прокуратурой взято на контроль.

Ранее вдова Вороненкова заявила, что ФСБ готовит покушение на нее в ответ на убийство Захарченко.

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