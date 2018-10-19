Участников захвата жилья вдовы Вороненкова опросили правоохранители

"Все девять человек были доставлены в Шевченковское районное управление полиции, их опрошено, установлены анкетные данные и их отпустили. Дальнейшую оценку их действий предоставит следствие", - сказали в прокуратуре.

Собеседник агентства также отметил, что самой Максаковой во время инцидента в помещении не было, но сейчас доступ в квартиру для нее восстановлен. При этом в прокуратуре отметили, что указанное помещение уже некоторое время является предметом судебного спора, и для предотвращения проведения с ним каких-либо действий на него решением суда наложен арест.

Напомним, 18 октября группа неизвестных мужчин, взломав дверь, проникла в квартиру на бульваре Тараса Шевченко в Киеве, где проживает вдова экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова.