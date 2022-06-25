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Учасники додаткової сесії мультипредметного тесту сьогодні отримають дані для входу на інформаційну сторінку

Учасники додаткової сесії мультипредметного тесту сьогодні отримають дані для входу на інформаційну сторінку

Київ • УНН

 • 141179 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Учасники додаткової сесії національного мультипредметного тесту сьогодні можуть дізнатися дані для входу на інформаційну сторінку. Про це у своєму Телеграм повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає УНН.

Цитата

“Це важливий канал комунікації з Українським центром оцінювання якості освіти. Саме тут із 8 до 18 липня учасникам потрібно підтвердити участь у додатковій сесії НМТ і вибрати із запропонованого переліку населений пункт, а вже протягом 1–10 серпня надати остаточну інформацію про бажання скласти тестування в обраному місці”, – пояснив він.

Він додав, що для успішної реєстрації в додатковий період, окрім створення реєстраційної картки, потрібно обов’язково надіслати комплект документів до регіонального центру.

Учасники, які до 27 червня не надішлють комплектів реєстраційних документів на електронну адресу, зазначену в реєстраційному повідомленні, на жаль, не матимуть змоги взяти участь у НМТ.

Доповнення

Майже 230 тисяч українських абітурієнтів складатимуть національний мультипредметний тест: понад 201 тисяч осіб в Україні і майже 28 тисяч за кордоном.

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