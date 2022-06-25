Учасники додаткової сесії мультипредметного тесту сьогодні отримають дані для входу на інформаційну сторінку

Цитата

“Це важливий канал комунікації з Українським центром оцінювання якості освіти. Саме тут із 8 до 18 липня учасникам потрібно підтвердити участь у додатковій сесії НМТ і вибрати із запропонованого переліку населений пункт, а вже протягом 1–10 серпня надати остаточну інформацію про бажання скласти тестування в обраному місці”, – пояснив він.

Він додав, що для успішної реєстрації в додатковий період, окрім створення реєстраційної картки, потрібно обов’язково надіслати комплект документів до регіонального центру.

Учасники, які до 27 червня не надішлють комплектів реєстраційних документів на електронну адресу, зазначену в реєстраційному повідомленні, на жаль, не матимуть змоги взяти участь у НМТ.

Доповнення

Майже 230 тисяч українських абітурієнтів складатимуть національний мультипредметний тест: понад 201 тисяч осіб в Україні і майже 28 тисяч за кордоном.



