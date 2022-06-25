Участники дополнительной сессии мультипредметного теста получат данные для входа на информационную страницу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Участники дополнительной сессии национального мультипредметного теста могут узнать данные для входа на информационную страницу. Об этом в своем Телеграмме сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН.
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“Это важный канал коммуникации с Украинским центром оценки качества образования. Именно здесь с 8 по 18 июля участникам нужно подтвердить участие в дополнительной сессии НМТ и выбрать из предложенного перечня населенный пункт, а уже в течение 1–10 августа предоставить окончательную информацию о желании сдать тестирование в выбранном месте”, – объяснил он.
Он добавил, что для успешной регистрации в дополнительный период, кроме создания регистрационной карты, нужно обязательно отправить комплект документов в региональный центр.
Участники, которые до 27 июня не пришлют комплектов регистрационных документов на электронный адрес, указанный в регистрационном сообщении, к сожалению, не смогут принять участие в НМТ.
Дополнение
Почти 230 тысяч украинских абитуриентов будут сдавать национальный мультипредметный тест: более 201 тысячи человек в Украине и почти 28 тысяч за рубежом.