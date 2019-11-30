Учасника кримської "справи Хізб ут-Тахрір" відправили на психіатричну експертизу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У п'ятницю відбувся суд у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група) щодо Яшара Муєдінова, Рустема Сейтхалілова, Якима Бекірова, Сейтвелі Сейтабдієва. В ході засідань були розглянуті апеляційні скарги про продовження запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кримську солідарність.
За словами адвоката стало відомо, що Рустема Сейтхалілова не доставили до зали судового засідання в зв'язку з тим, що він знаходиться на проходженні психіатричної експертизи, призначеної слідчим.
"Мого підзахисного Сейтхалілова Рустема не доставили на судове засідання і не брав участь по відеоконференцзв'язку, тому що він знаходиться в медичній установі на проходженні психіатричної експертизи призначеної слідчим", - повідомив адвокат Костянтин Рустемов.
Нагадаємо, 27 березня 2019 року в будинках кримських татар пройшли масові обшуки. В ході яких було заарештовано і Рустема Сейтхалілова. Він звинувачується за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.