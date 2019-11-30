Участника крымского "дела Хизб ут-Тахрир" отправили на психиатрическую экспертизу

По словам адвоката стало известно, что Рустема Сейтхалилова не доставили в зал судебного заседания в связи с тем, что он находится на прохождении психиатрической экспертизы, назначенной следователем.

"Моего подзащитного Сейтхалилова Рустема не доставили на судебное заседание и не участвовал по видеоконференцсвязи, потому что он находится в медицинском учреждении на прохождении психиатрической экспертизы назначенной следователем", - сообщил адвокат Константин Рустемов.

Напомним, 27 марта 2019 года в домах крымских татар прошли массовые обыски. В ходе которых был арестован и Рустем Сейтхалилов. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.