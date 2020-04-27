Убивство Гандзюк: прокуратура можливо клопотатиме про зміну підслідності

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Офіс Генерального прокурора можливо буде клопотати про зміну підслідності у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна). Про це заявив заступник начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку ОГПУ Роман Романчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.