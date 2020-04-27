Убивство Гандзюк: прокуратура можливо клопотатиме про зміну підслідності
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Офіс Генерального прокурора можливо буде клопотати про зміну підслідності у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна). Про це заявив заступник начальника Департаменту нагляду за спеціальними органами правопорядку ОГПУ Роман Романчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Відповідно до кримінально-процесуального кодексу це територія місця вчинення злочину, однак перед направленням до суду можливо ми клопотатимемо про зміну підслідності з огляду на виключення обставин”, — сказав Романчук відповідаючи на питання, який суд буде розглядати провадження.
Також він зазначив, що якщо змінять підслідність то Верховний суд вирішуватиме, який суд розглядатиме справу.
Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).
Як повідомлялася, голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що усі матеріали у справі Катерини Гандзюк готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово.
За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер і Левін підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.