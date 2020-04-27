Убийство Гандзюк: прокуратура может ходатайствовать об изменении подследственности

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Офис Генерального прокурора возможно будет ходатайствовать об изменении подследственности по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина). Об этом заявил заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка ОГПУ Роман Романчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.