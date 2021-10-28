Убивство активіста "Правого сектору" в Сумах: у поліції є дві версії мотивів

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"Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків", - повідомили у поліції.

Деталі

За даними співмешканки Іваніни, вони разом вийшли з автомобіля та попрямували до будинку. Раптово до них підбіг невідомий та вистрілив в активіста сім-вісім разів із вогнепальної зброї.

Олександр дістав три кульові поранення у спину та одне у грудну клітку. Він помер на місці події.

Наразі проводять розслідування. Встановлюють обставини події та осіб, причетних до злочину.

Тіло доправили на судово-медичну експертизу.

Що було раніше

Учора, приблизно о 21:00, від оператора лінії 103 до поліції надійшло повідомлення про те що, по вулиці Заливній у Сумах стріляла невідома особа та лежить закривавлений чоловік. Ним виявився 28-річний активіст, представник “Правого сектору” Олександр Іваніна.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".