Убивство активіста "Правого сектору" в Сумах: у поліції є дві версії мотивів

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 12224 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 69775 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 119795 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 104562 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 113160 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 84777 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 73763 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 161588 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87048 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 259362 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 37413 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 34096 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 32557 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 39169 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 20831 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 126625 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 161598 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 259372 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 430235 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 418689 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 26471 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 32253 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 32897 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 34198 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84009 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Убивство активіста "Правого сектору" в Сумах: у поліції є дві версії мотивів

Київ • УНН

 • 16440 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У поліції є дві основні версії про можливі причини вбивства представника “Правого сектору” Олександра Іваніни: вбивство на замовлення та вбивство на тлі неприязних стосунків. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Національної поліції Сумської області.

Убивство активіста "Правого сектору" в Сумах: у поліції є дві версії мотивів

Цитата:

"Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків", - повідомили у поліції.

Деталі

За даними співмешканки Іваніни, вони разом вийшли з автомобіля та попрямували до будинку. Раптово до них підбіг невідомий та вистрілив в активіста сім-вісім разів із вогнепальної зброї.

Олександр дістав три кульові поранення у спину та одне у грудну клітку. Він помер на місці події.

Наразі проводять розслідування. Встановлюють обставини події та осіб, причетних до злочину.

Тіло доправили на судово-медичну експертизу.

Що було раніше

Учора, приблизно о 21:00, від оператора лінії 103 до поліції надійшло повідомлення про те що, по вулиці Заливній у Сумах стріляла невідома особа та лежить закривавлений чоловік. Ним виявився 28-річний активіст, представник “Правого сектору” Олександр Іваніна.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31