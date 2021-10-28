Убивство активіста "Правого сектору" в Сумах: у поліції є дві версії мотивів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У поліції є дві основні версії про можливі причини вбивства представника “Правого сектору” Олександра Іваніни: вбивство на замовлення та вбивство на тлі неприязних стосунків. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Національної поліції Сумської області.
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"Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв’язку із діяльністю потерпілого, та вбивство на ґрунті особистих неприязних стосунків", - повідомили у поліції.
Деталі
За даними співмешканки Іваніни, вони разом вийшли з автомобіля та попрямували до будинку. Раптово до них підбіг невідомий та вистрілив в активіста сім-вісім разів із вогнепальної зброї.
Олександр дістав три кульові поранення у спину та одне у грудну клітку. Він помер на місці події.
Наразі проводять розслідування. Встановлюють обставини події та осіб, причетних до злочину.
Тіло доправили на судово-медичну експертизу.
Що було раніше
Учора, приблизно о 21:00, від оператора лінії 103 до поліції надійшло повідомлення про те що, по вулиці Заливній у Сумах стріляла невідома особа та лежить закривавлений чоловік. Ним виявився 28-річний активіст, представник “Правого сектору” Олександр Іваніна.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".