Убийство активиста "Правого сектора" в Сумах: у полиции есть две версии мотивов

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"Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений", - сообщили в полиции.

Детали

По данным сожительницы Иванины, они вместе вышли из автомобиля и направились к дому. Внезапно к ним подбежал неизвестный и выстрелил в активиста семь-восемь раз из огнестрельного оружия.

Александр получил три пулевых ранения в спину и одно в грудную клетку. Он скончался на месте происшествия.

Проводится расследование. Устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Тело доставили на судебно-медицинскую экспертизу.

Что было ранее

Вчера, примерно в 21:00, от оператора линии 103 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Заливной в Сумах стрелял неизвестный и лежит окровавленный мужчина. Им оказался 28-летний активист, представитель "Правого сектора" Александр Иванина.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".