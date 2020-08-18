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УАФ відновлює "відкриті уроки футболу"

УАФ відновлює "відкриті уроки футболу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Вчора, 17 серпня, у Запоріжжі стартувало навчання волонтерів соціального проекту УАФ "Відкриті уроки футболу", передає УНН із посиланням на прес-службу асоціації.

Проект допомагає дітям переселенців з Донбасу і Криму за підтримки Європейського Союзу.

Семінари для волонтерів триватимуть до 24 серпня, участь у них візьмуть представники Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської та Київської областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Відкриті уроки футболу" проходитимуть в адаптованому форматі – УАФ

"Волонтери проекту підготуються до нового формату проведення заходів, адаптованого до всіх санітарних та протиепідемічних норм", - розповіли в УАФ.

Після проходження навчання волонтери - учителі фізичної культури, дитячі тренери, шкільні психологи та поліцейські ювенальної превенції - готуватимуть у регіонах своїх помічників.

Як повідомлялося в УНН, до проекту "Відкриті уроки футболу" щороку долучалися тисячі дітей з різних регіонів України.

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