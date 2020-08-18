УАФ восстанавливает "открытые уроки футбола"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Вчера, 17 августа, в Запорожье стартовало обучение волонтеров социального проекта УАФ "Открытые уроки футбола", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
Проект помогает детям переселенцев из Донбасса и Крыма при поддержке Европейского Союза.
Семинары для волонтеров продлятся до 24 августа, участие в них примут представители Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Киевской областей.
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"Волонтеры проекта подготовятся к новому формату проведения мероприятий, адаптированного ко всем санитарным и противоэпидемических норм", - рассказали в УАФ.
После прохождения обучения волонтеры - учителя физической культуры, детские тренеры, школьные психологи и полицейские ювенальной превенции - будут готовить в регионах своих помощников.
Как сообщалось в УНН, к проекту "Открытые уроки футбола" ежегодно приобщались тысячи детей из разных регионов Украины.