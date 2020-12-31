УАФ тримає курс на створення жіночих футбольних команд у всіх клубах УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В УАФ раніше ініціювали створення жіночих футбольних команд у всіх клубах УПЛ, і сьогодні від задуманого не відступають. У 2020 році рішенням виконкому УАФ затвердила стратегію розвитку жіночого футболу на наступні чотири роки. Про це розповів перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко, передає УНН.
"Перш за все хочу відзначити, що жіночий футбол був і залишається пріоритетним напрямком роботи Української асоціації футболу, на чому неодноразово наголошував президент УАФ Андрій Павелко. І це знайшло своє відображення у рішенні виконкому УАФ, який на початку березня затвердив стратегію розвитку жіночого футболу на наступні чотири роки", - сказав він.
За словами Костюченка, "оскільки передбачає обов'язкову наявність жіночих команд у всіх клубах української Прем'єр-ліги, цей документ повинен викликати справжню революцію".
Він також нагадав, що Українська асоціація футболу, зі свого боку, зробила все, що від неї залежало, щоб дограли матчі чемпіонату серед команд вищої ліги і розіграний Кубок України.
"У результаті - харківський "Житлобуд-2" під керівництвом Наталії Зінченко зробив "золотий дубль", перемігши в обох турнірах, а також восени представляв Україну у розіграші жіночої Ліги чемпіонів", - зазначив функціонер.
Як писав УНН, за рішенням виконкому УАФ, контракти з Наталією Зінченко, а також тренерами дівочих збірних WU- 17 і WU-19 Сергієм Сапроновим і Валерієм Паламарчуком були продовжені до кінця 2021 року.