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УАФ держит курс на создание женских футбольных команд во всех клубах УПЛ

Киев • УНН

 • 10775 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В УАФ ранее инициировали создание женских футбольных команд во всех клубах УПЛ, и сегодня от задуманного не отступает. В 2020 году решением исполкома УАФ утвердил стратегию развития женского футбола на следующие четыре года. Об этом рассказал первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко, передает УНН.

УАФ держит курс на создание женских футбольных команд во всех клубах УПЛ

"Прежде всего хочу отметить, что женский футбол был и остается приоритетным направлением работы Украинской ассоциации футбола, что неоднократно подчеркивал президент УАФ Андрей Павелко. И это нашло свое отражение в решении исполкома УАФ, который в начале марта утвердил стратегию развития женского футбола на следующие четыре года", - сказал он.

По словам Костюченко, "поскольку предусматривает обязательное наличие женских команд во всех клубах украинской Премьер-лиги, этот документ должен вызвать настоящую революцию".

Он также напомнил, что Украинская ассоциация футбола, со своей стороны, сделала все, что от нее зависело, чтобы доиграли матчи чемпионата среди команд высшей лиги и был разыгран Кубок Украины.

"В результате - харьковский "Жилстрой-2" под руководством Натальи Зинченко сделал "золотой дубль", победив в обоих турнирах, а также осенью представлял Украину в розыгрыше женской Лиги чемпионов", - отметил функционер.

Как писал УНН, по решению исполкома УАФ, контракты с Натальей Зинченко, а также тренерами девичьих сборных WU-17 и WU-19 Сергеем Сапроновым и Валерием Паламарчуком были продлены до конца 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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