УАФ розпочала підготовку нової групи арбітрів, які зможуть працювати з VAR
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Українська асоціація футболу розпочала підготовку другої групи арбітрів для роботи з VAR в чемпіонаті і Кубку України. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
Навчання триватиме з серпня по листопад.
"У першій групі, яка в цілому включає 14 осіб, йде підготовка арбітрів і асистентів арбітрів, які будуть працювати з VAR і на полі, і у фургоні з обладнанням.
До складу другої групи входять чотири арбітри, які отримають підготовку, необхідну для роботи з VAR тільки на полі. Також в навчаннях беруть участь шість операторів відеоповторів", - розповіли в УАФ.
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Курс навчання включає теоретичні та практичні заняття в різних форматах, в тому числі - з використанням системи VAR.
Нагадаємо, раніше ФІФА дала згоду на використання системи VAR в Першій лізі чемпіонату України.
Також нагадаємо, система VAR дебютувала в УПЛ на матчі "Шахтар" - "Десна". І головний арбітр прийняв рішення про скасування голу в ворота донецької команди після підказки відеоассістента.
Пізніше VAR використовувався і на матчі "Динамо" - "Дніпро-1" - вперше на "Дніпро-Арені". Тоді всі ключові рішення суддя поєдинку Катерина Монзуль також приймала саме після перегляду відеозаписів.