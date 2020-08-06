УАФ розпочала підготовку нової групи арбітрів, які зможуть працювати з VAR

Навчання триватиме з серпня по листопад.

"У першій групі, яка в цілому включає 14 осіб, йде підготовка арбітрів і асистентів арбітрів, які будуть працювати з VAR і на полі, і у фургоні з обладнанням.

До складу другої групи входять чотири арбітри, які отримають підготовку, необхідну для роботи з VAR тільки на полі. Також в навчаннях беруть участь шість операторів відеоповторів", - розповіли в УАФ.

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Курс навчання включає теоретичні та практичні заняття в різних форматах, в тому числі - з використанням системи VAR.

Нагадаємо, раніше ФІФА дала згоду на використання системи VAR в Першій лізі чемпіонату України.

Також нагадаємо, система VAR дебютувала в УПЛ на матчі "Шахтар" - "Десна". І головний арбітр прийняв рішення про скасування голу в ворота донецької команди після підказки відеоассістента.

Пізніше VAR використовувався і на матчі "Динамо" - "Дніпро-1" - вперше на "Дніпро-Арені". Тоді всі ключові рішення суддя поєдинку Катерина Монзуль також приймала саме після перегляду відеозаписів.