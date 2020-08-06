УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинская ассоциация футбола начала подготовку второй группы арбитров для работы с VAR в чемпионате и Кубке Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Обучение будет проходить с августа по ноябрь.
"В первой группе, которая в целом включает 14 человек, идет подготовка арбитров и ассистентов арбитров, которые будут работать с VAR и на поле, и в фургоне с оборудованием.
В состав второй группы входят четыре арбитра, которые получат подготовку, необходимую для работы с VAR только на поле. Также в учениях принимают участие шесть операторов видеоповторов", - рассказали в УАФ.
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Курс обучения включает теоретические и практические занятия в различных форматах, в том числе - с использованием системы VAR.
Напомним, ранее ФИФА дала согласие на использование системы VAR в Первой лиге чемпионата Украины.
Также напомним, система VAR дебютировала в УПЛ на матче "Шахтер" - "Десна". И главный арбитр принял решение об отмене гола в ворота донецкой команды после подсказки видеоассистента.
Позже VAR использовался и на матче "Динамо" - "Днепр-1" - впервые на "Днепр-Арене". Тогда все ключевые решения судья поединка Екатерина Монзуль также принимала именно после просмотра видеозаписей.