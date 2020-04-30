УАФ продовжує допомагати медпрацівникам у боротьбі з пандемією COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Українська асоціація футболу (УАФ) продовжує реалізацію ініціативи тісного партнерства з головним військовим клінічним госпіталем. Зокрема, це організація транспортної логістики для лікарів госпіталю, які несуть чергування і допомагають одужувати нашим пораненим захисникам, повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.
"Щоранку водії УАФ забирають лікарів з дому і допомагають їм дістатися роботи, а ввечері розвозять по домівках. До почесної місії приєдналися і регіональні асоціації в різних областях України. Ми дякуємо медикам за їх самовіддачу і зусилля, спрямовані на подолання пандемії коронавірусу! А всім пацієнтам наших лікарів бажаємо якнайшвидшого одужання!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що починаючи з середини березня за ініціативою президента УАФ Андрія Павелко та за підтримки регіональних асоціацій реалізується програма допомоги медикам у боротьбі з COVID-19.
Також представники футбольної громадськості організовують доставку продуктів харчування і предметів першої необхідності ветеранам футболу в різних регіонах країни.