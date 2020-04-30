УАФ продолжает помогать медработникам в борьбе с пандемией COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинская ассоциация футбола (УАФ) продолжает реализацию инициативы тесного партнерства с главным военным клиническим госпиталем. В частности, это организация транспортной логистики для врачей госпиталя, которые несут дежурство и помогают выздоравливать нашим раненым защитникам, сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
"Каждое утро водители УАФ забирают врачей из дома и помогают им добраться до работы, а вечером развозят по домам. К почетной миссии присоединились и региональные ассоциации в разных областях Украины. Мы благодарим медиков за их самоотдачу и усилия, направленные на преодоление пандемии коронавируса! А всем пациентам наших врачей желаем скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении.
Напомним, что начиная с середины марта по инициативе президента УАФ Андрея Павелко и при поддержке региональных ассоциаций реализуется программа помощи медикам в борьбе с COVID-19.
Также представители футбольной общественности организуют доставку продуктов питания и предметов первой необходимости ветеранам футбола в разных регионах страны.