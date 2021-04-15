УАФ довічно відсторонив 26 українських футболістів через матчі за збірні “ЛНР” і “ДНР”

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. КДК УАФ розглянув справу за заявою Комітету з етики та чесної гри УАФ та Служби безпеки України щодо виступів громадян України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірних команд так званих “ЛНР” та “ДНР”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Цитата

“За дії та поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ, КДК УАФ заборонив Гарненку С. А, Федотову Є. О., Пархоменку А. О., Охмату Є. І., Томазову С. С., Махну Я. М., Лагоді А. О., Бессалову А. Л., Фролову В. В., Асьмаєву С. В., Бєлавіну М. Є., Жарому С. С., Ткачєву А. С., Рябчинському В. С., Варваніну О. О., Майбороді О. О., Коновалову Р. В., Яковленку О. В., Єрьоміну О. В., Циндрику С. О., Рудницькому І. В., Бєбєніну В. М., Дризі С. С., Наумову Є. С., Захарову М. О., Зубахіну І. О. здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), довічно”, — сказано у повідомленні УАФ.

Доповнення

Вищеперераховані особи зможуть оскаржити дане рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше 10 (десяти) днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.

Що передувало цьому

Названо головного арбітра матчу між “Динамо” та “Шахтарем”.

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