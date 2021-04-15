УАФ пожизненно отстранил 26 украинских футболистов из-за матчей за сборные "ЛНР" и "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ и Службы безопасности Украины относительно выступлений граждан Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборных команд так называемых “ЛНР” и “ДНР”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Цитата
“За действия и поведение, вредит репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил Гарненку С. А, Федотову Е. А., Пархоменко А.А., Охматове Е. И., Томазова С. С., Махно Я. М. , чинят А. А., Бессалова А. Л., Фролову В.В., Асьмаеву С. В., Белавина Н. Е., жарой С. С., Ткачеву А. С., Рябчинской В. С., Варванина А. А., Майбороде А. А., Коновалову Р. В., ЯКОВЛЕНКО О. В., Еремину О. В., Циндрику С. А., Рудницкому И. В., Бебенину В. М., стрекача С. С., Наумову Е. С., Захарову Н. А., Зубахин И. А. осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), пожизненно ”, - говорится в сообщении УАФ.
Дополнение
Вышеперечисленные лица смогут обжаловать данное решение в Апелляционном комитете УАФ не позднее 10 (десяти) дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.
Что предшествовало этому
Названы главного арбитра матча между “Динамо” и “Шахтером”.