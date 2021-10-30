У ЗСУ знову зробили заяву про Старомар'ївку у "сірій" зоні: кажуть, жодного військового 93-ї бригади в його межах немає

Таку заяву оприлюднено після чергових повідомлень про взяття під контроль Старомар'ївки у "сірій" зоні на Донбасі.

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"Керівництво 93 бригади Холодний Яр вкотре наголошує, що ніяких змін в положенні підрозділів 93 бригади не відбувається!

Усі підрозділи 93 бригади наразі знаходяться на своїх позиціях та опорних пунктах", - сказано у заяві.

"На сьогодні жодного військовослужбовця бригади в межах населеного пункту Старомар'ївка немає. Не піддавайтеся провокаціям та інформаційній пропаганді окупантів!" - додало креівництво бигади.

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У бригаді при цьому вказали, що 26 жовтня з метою охорони робочої групи, яка проводила заходи щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям населеного пункту Старомар'ївка та на прохання керівництва місцевої військово-цивільної адміністрації, група військовослужбовців 93-ї механізованої бригади зайняла спостережні пости на околицях населеного пункту Старомар'ївка та забезпечила безпечне перебування цивільних осіб в ньому.

"Після завершення роботи гуманітарної місії в той же день, 26 жовтня, усі військовослужбовці 93-ї бригади, які були задіяні для охорони робочої групи, залишили населений пункт Старомар'ївка та повернулися до своїх місць несення служби на лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей", - наголосили у бригаді.

Додамо

26 жовтня стало відомо, що бойовики заявили, що Збройні сили України повернули під контроль українського уряду село Старомар’ївка в Донецькій області, яке розташоване біля села Гранітне. Однак в ООС цю інформацію спростували.