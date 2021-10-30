В ВСУ снова сделали заявление о Старомарьевке в "серой" зоне: говорят, ни одного военного 93-й бригады в его пределах нет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Руководство 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины заявило, что на сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет, пишет УНН.
Такое заявление обнародовано после очередных сообщений о взятии под контроль Старомарьевки в "серой" зоне на Донбассе.
Цитата:
"Руководство 93 бригады Холодный Яр в очередной раз отмечает, что никаких изменений в положении подразделений 93 бригады не происходит! Все подразделения 93 бригады находятся на своих позициях и опорных пунктах", - сказано в заявлении.
"На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет. Не поддавайтесь провокациям и информационной пропаганде оккупантов!" - добавило руководство бигады.
Детали
В бригаде указали, что 26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Старомарьевка и по просьбе руководства местной военно-гражданской администрации, группа военнослужащих 93-й механизированной бригады заняла наблюдательные посты на осте населённого пункта Старомарьевка и обеспечила безопасное пребывание гражданских лиц в нем.
"По завершении работы гуманитарной миссии в тот же день, 26 октября, все военнослужащие 93-й бригады, задействованные для охраны рабочей группы, покинули населенный пункт Старомарьевка и вернулись в свои места несения службы на линии соприкосновения в соответствии с Минскими договоренностями", - отметили в бригаде.
Добавим
26 октября стало известно, что боевики заявили, что Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области, расположенное у села Гранитное. Однако в ООС эту информацию опровергли.