У ЗСУ зареєстрували ще 4 випадки коронавірусної хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Збройних силах України, станом на 7:00 ранку, на коронавірусну хворобу хворіють 33 особи, за минулу добу підтверджено чотири нові випадки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.
"На 07:00 08 травня у ЗСУ хворіє 33 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужало 52 особи та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 295 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 47 осіб. За минулу добу зареєстровано чотири нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що троє хворих перебувають у закладах охорони здоров’я. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом", - зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, за 6 травня в ЗСУ було виявлено двох хворих на COVID-19 у Вінницькій та Одеській областях.