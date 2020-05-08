В ВСУ зарегистрировали еще 4 случая коронавирусной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины, по состоянию на 7:00 утра, на коронавирусную болезнь болеют 33 человека, за прошедшие сутки подтверждено четыре новых случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил ВСУ.
"На 7:00 8 мая в ВСУ болеют 33 человека на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 47 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трое больных находятся в учреждениях здравоохранения. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", - отметили в сообщении.
Напомним, за 6 мая в ВСУ было выявлено двое больных на COVID-19 в Винницкой и Одесской областях.