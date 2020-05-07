У ЗСУ виявили ще 2 нові випадки коронавірусної хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. За минулу добу у Збройних силах України виявили двох хворих на COVID-19 у Вінницькій та Одеській областях. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, інформує УНН.
"На 07:00 7 травня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 29 осіб. Також за період пандемії одужали 52 особи та 2 летальних випадки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 223 особи. Кількість особового складу, у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 63 особи.
"За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Військовослужбовець (Одеська область) та працівник ЗС України (Вінницька область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні", - повідомили у медсилах ЗСУ.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 13 691 випадок COVID-19, з них 340 - летальні.