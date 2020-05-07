В ВСУ обнаружили еще 2 новых случая коронавирусной болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили двух больных на COVID-19 в Винницкой и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ, сообщает УНН.
"На 7:00 7 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) - 223 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 63 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Военнослужащий (Одесская область) и работник ВС Украины (Винницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - сообщили в медсилах ВСУ.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 13 691 случай COVID-19, из них 340 - летальные.