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У ЗСУ зафіксовано ще один летальний випадок через COVID-19

У ЗСУ зафіксовано ще один летальний випадок через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Збройних Силах України зафіксовано 27 летальний випадок, спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19 та 189 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 3 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3146 осіб. Всього за час пандемії одужало — 7533 особи, летальних випадків — 26”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 437 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 65 осіб.

“Нажаль у Збройних Силах України зафіксовано 27 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. За минулу добу зареєстровано 189 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — зазначається в повідомленні.

Зазначається, що з них у заклади охорони госпіталізовано 21 особу. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 168 осіб.

Як повідомляося, в Україні вже 772 тис. випадків COVID-19, за добу — 14 496.

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