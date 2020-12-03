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В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай из-за COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Вооруженных Силах Украины зафиксирован 27 летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19 и 189 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.

“По состоянию на 10:00 3 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3146 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 7533 человека, летальных случаев — 26”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 437 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток — 65 человек.

“К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 27 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что из них в медицинские учреждения госпитализирован 21 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 168 человек.

Как повидомляося, в Украине уже 772 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 14 496.

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