У ЗСУ за останню добу ще 5 військових захворіли на COVID-19

"На 07:00 12 травня у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіють 45 осіб. Також за період пандемії одужало 55 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 274 особи. Кількість особового складу у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 39 осіб. За минулу добу зареєстровано п’ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у закладах охорони здоров’я перебувають 2 особи,

3 особи лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Нагадаємо, в Україні вже понад 16 тис. випадків COVID-19, з них 425 - летальні.