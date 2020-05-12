У ЗСУ за останню добу ще 5 військових захворіли на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У Збройних силах України за останню добу підтвердили 5 нових випадків коронавірусної хвороби, загалом наразі хворіють 45 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування медичних сил ЗСУ.
"На 07:00 12 травня у ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіють 45 осіб. Також за період пандемії одужало 55 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 274 особи. Кількість особового складу у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 39 осіб. За минулу добу зареєстровано п’ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у закладах охорони здоров’я перебувають 2 особи,
3 особи лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний.
Нагадаємо, в Україні вже понад 16 тис. випадків COVID-19, з них 425 - летальні.