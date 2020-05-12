В ВСУ за последние сутки еще 5 военных заболели на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины за последние сутки подтвердили 5 новых случаев коронавирусной болезни, в общем пока болеют 45 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Командования медицинских сил ВСУ.
"На 7:00 12 мая в ВСУ на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 55 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 274 человека. Количество личного состава у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 39 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в учреждениях здравоохранения находятся 2 человека,
3 человека лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Напомним, в Украине уже более 16 тыс. случаев COVID-19, из них 425 - летальные.