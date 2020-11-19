У ЗСУ за добу зафіксували понад 200 нових випадків захворювання на COVID-19

"Станом на 10:00 19 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2525 осіб. Всього за час пандемії одужало – 5839 осіб, летальних випадків – 25", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 390 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 105 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 202 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Так, з них: у закладах охорони госпіталізовано 38 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 165 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, станом на 19 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 583 510 осіб, одужало – 266 479 осіб. Також зафіксовано 10 369 летальних випадків.

Як повідомлялося раніше в УНН, за добу COVID-19 підтвердили у ще 370 правоохоронців МВС.