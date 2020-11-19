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В ВСУ за сутки зафиксировали более 200 новых случаев заболевания COVID-19

В ВСУ за сутки зафиксировали более 200 новых случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11166 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 202 новых случая заболевания COVID-19, в общем болеет 2525 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 19 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2525 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 5839 человек, летальных случаев - 25", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 390 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 105 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 202 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Так, из них: в учреждениях госпитализированы 38 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 165 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, на 19 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 583 510 человек, выписаны - 266 479 человек. Также зафиксировано 10 369 летальных случаев.

Как сообщалось ранее в УНН, за сутки COVID-19 подтвердили у еще 370 правоохранителей МВД.

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