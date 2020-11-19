В ВСУ за сутки зафиксировали более 200 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 202 новых случая заболевания COVID-19, в общем болеет 2525 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 19 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2525 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 5839 человек, летальных случаев - 25", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 390 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 105 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 202 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, из них: в учреждениях госпитализированы 38 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 165 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, на 19 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 583 510 человек, выписаны - 266 479 человек. Также зафиксировано 10 369 летальных случаев.
Как сообщалось ранее в УНН, за сутки COVID-19 подтвердили у еще 370 правоохранителей МВД.