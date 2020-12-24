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У ЗСУ за добу близько 200 нових випадків інфікування коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано 196 нових випадків захворювання на COVID-19, загалом хворіє 2531 особа. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

У ЗСУ за добу близько 200 нових випадків інфікування коронавірусом

"Станом на 10:00 24 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2531 особа. Всього за час пандемії одужало – 10853 особи, летальних випадків – 36", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 399 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 22 особи.

"За минулу добу зареєстровано 196 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається у повідомленні.

Так, з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) перебуває 183 особи.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні станом на 8 годину 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст - майже 11,5 тисяч.

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