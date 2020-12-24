В ВСУ за сутки около 200 новых случаев инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано 196 новых случаев заболевания COVID-19, в общем болеет 2531 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 24 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2531 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 10853 человека, летальных случаев - 36", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 399 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 22 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 196 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.
Так, из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 14 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) находится 183 человека.
Напомним, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине на 8 часов 24 декабря превысило миллион, суточный прирост - почти 11,5 тысяч.