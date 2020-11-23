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У ЗСУ за добу зафіксовано понад 50 нових випадків захворювання на COVID-19

У ЗСУ за добу зафіксовано понад 50 нових випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

 • 10656 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Збройних силах Україні за добу підтвердили 51 новий випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10:00 23 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 2882 особи.

Всього за час пандемії одужало 6159 осіб”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 394 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 37 осіб.

“Нажаль у Збройних Силах України зафіксовано 26 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. За минулу добу зареєстровано 51 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 12 осіб, вдома під наглядом медичної служби перебуває 39 осіб.

Нагадаємо, військовослужбовець Збройних сил України, що перебував у складі місії ООН в Демократичній республіці Конго, помер від коронавірусної хвороби COVID-19.

Як раніше повідомлялося в УНН, 10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 листопада 2020 року. За весь час пандемії в Україні: захворіло 635 689 осіб, одужало 291 060 осіб та було зафіксовано 11 075 летальних випадків.

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