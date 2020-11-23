В ВСУ за сутки зафиксировано более 50 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Вооруженных силах Украины в сутки подтвердили 51 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 10:00 23 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 2882 человека.
Всего за время пандемии выздоровело 6159 человек”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 394 человека. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток — 37 человек.
“К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 26 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 51 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 12 человек, дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек.
Напомним, военнослужащий Вооруженных сил Украины, который находился в составе миссии ООН в Демократической республике Конго, умер от коронавирусной болезни COVID-19.
Как ранее сообщалось в УНН, 10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 ноября 2020 года. За все время пандемии в Украине: заболело 635 689 человек, выписаны 291 060 человек и было зафиксировано 11 075 летальных случаев.