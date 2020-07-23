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У ЗСУ за добу зафіксовано 16 нових випадків захворювання на COVID-19

У ЗСУ за добу зафіксовано 16 нових випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

 • 10960 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. За останню добу у Збройних Силах України зафіксовано 16 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, всього хворіють 143 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 23 липня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 143 особи. Всього за час пандемії одужала – 551 особа, летальних випадків – 5", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебувають 354 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 63 особи.

"За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - додається у повідомленні.

Так, з них в закладах охорони здоров’я перебувають 9 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 7 осіб.

Нагадаємо, в Україні на 8:30 23 липня зафіксовано вже 61,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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