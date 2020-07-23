В ВСУ за сутки зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. За последние сутки в Вооруженных Силах Украины зафиксировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего болеют 143 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 23 июня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 143 человека. Всего за время пандемии выздоровел - 551 человек, летальных случаев - 5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находятся 354 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 63 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - добавляется в сообщении.
Так, из них в учреждениях здравоохранения находятся 9 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы - 7 человек.
Напомним, в Украине на 8:30 23 июля зафиксировано уже 61,8 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19.