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У ЗСУ за добу виявили ще 165 випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано 165 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, загалом хворіють 3032 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані командування Медичних сил ЗСУ.

У ЗСУ за добу виявили ще 165 випадків COVID-19

"Станом на 10:00 19 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3032 особи. Всього за час пандемії одужало – 9834 особи, летальних випадків – 35", - повідомили у командуванні.

Зазначається, що на ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебуває 338 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 63 особи.

"За минулу добу зареєстровано 165 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 19 осіб… На лікуванні вдома, під наглядом медичної служби, перебуває 146 осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними командування, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8 годину 19 грудня зафіксовано вже 956 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 11,7 тисяч, спадання проти доби раніше.

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