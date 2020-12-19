В ВСУ за сутки обнаружили еще 165 случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 19 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3032 человека. Всего за время пандемии выздоровели - 9834 человека, летальных случаев - 35", - сообщили в командовании.

Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 338 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 63 человека.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 165 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек... На лечении дома, под наблюдением медицинской службы, находится 146 человек", - говорится в сообщении.

По данным командования, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщал УНН, в Украине на 8 часов 19 декабря зафиксировано уже 956 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 11,7 тысяч, падение против суток раньше.