У ЗСУ за добу виявили 47 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 47 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, всього хворіють 354 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 13 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 354 особи. Всього за час пандемії одужало – 727 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 680 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 274 особи. За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 7 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медслужби - 39 осіб. Стан пацієнтів задовільний.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.