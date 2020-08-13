У ЗСУ за добу виявили 47 нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 13 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 354 особи. Всього за час пандемії одужало – 727 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 680 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 274 особи. За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 7 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медслужби - 39 осіб. Стан пацієнтів задовільний.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.